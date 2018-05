Leonardo:assemblea approva bilancio 2017

ROMA, 15 MAG - L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha approvato il bilancio 2017 con un utile di gruppo di 274 milioni di euro. È stata inoltre approvata la proposta di distribuire un dividendo di 0,14 euro per azione. Il Tesoro, che detiene il 30,2% del capitale della società, incassa un assegno di 24,44 milioni di euro. L'amministratore delegato, Alessandro Profumo, ha confermato guidance e strategie, rilevando l'andamento del titolo "insoddisfacente" e ribadendo l'obiettivo di una "crescita sostenibile nel lungo periodo" alla base del suo piano industriale a cinque anni presentato a fine gennaio: "Un piano coraggioso", ha sottolineato."Non siamo preoccupati della situazione debitoria" ha detto Profumo. L'indebitamento netto del gruppo è di 2,579 miliardi nel 2017, in calo del 9,3% rispetto al 2016. "Continueremo nella strada della riduzione del debito", continua Profumo che dice di aspettarsi, tra qualche anno, interventi di azionisti "preoccupati" che il livello del debito non sia troppo basso