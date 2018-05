Alitalia: perdite dimezzate in trimestre

ROMA, 17 MAG - Alitalia ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con perdite operative dimezzate: l'Ebitda (depurato dei ricavi e dei costi non ricorrenti) è stato negativo per 117 milioni, dai -228 milioni del primo trimestre 2017. Lo si legge nelle slide consegnate dai commissari straordinari di Alitalia alla Commissione speciale del Senato. I ricavi nel trimestre sono cresciuti del 4% (di cui ricavi passeggeri +6%) a 597 milioni (da 572 del 2017). L'attesa per il 2018 è di volare il 9% in più in termini di ore a parità di flotta, e quindi con un incremento della produttività", dice il commissario straordinario di Alitalia Luigi Gubitosi in audizione alla Commissione speciale.