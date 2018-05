Engl assume guida gruppo Oberalp-Salewa

BOLZANO, 17 MAG - Dal primo settembre 2018 Christoph Engl assume il ruolo di Ceo del Gruppo Oberalp Salewa. Engl è considerato un brand builder ed esperto di destinazioni alpine. Massimo Baratto, dopo 17 anni come ad di Oberalp, ricopre ora la posizione come responsabile per l'Europa del brand americano Under Armour. Engl è stato in passato Ceo di Alto Adige Marketing (Smg) e responsabile dello sviluppo e della creazione del marchio Suedtirol. Il bolzanino è stato ad di BrandTrust, il principale consulente per le strategie di brand nei paesi di lingua tedesca. Ora a Bolzano per assumere la guida dei marchi Salewa, Dynafit, Wild Country e Pomoca in tutto il mondo e dei marchi Under Armour, Speedo, Fischer, Spyder, X-Bionic e altri, distribuiti in Italia. Per il 2017, la società certifica un aumento delle vendite del 5%. Il gruppo altoatesino chiude l'anno con un fatturato di 196 milioni di euro. Per il 2018, l'azienda a conduzione familiare prevede un ulteriore aumento del fatturato del 5%.