Incidenti lavoro: sciopero sindacati

ROMA, 17 MAG - Di fronte al ripetersi di incidenti mortali e non "occorre intensificare la mobilitazione nel Paese", dicono Cgil, Cisl, Uil che lanciano così una campagna di assemblee in tutti i luoghi di lavoro, a partire dalla prossima settimana, "con l'obiettivo di definire piattaforme aziendali in materia di sicurezza, che le categorie potranno sostenere anche attraverso due ore di sciopero a partire dai settori più colpiti, come ulteriore forma di denuncia e mobilitazione". La catena di infortuni "ormai va assumendo le dimensioni di una strage", aggiungono i sindacati, ricordando di aver dedicato anche il Primo maggio alla salute e alla sicurezza sul lavoro.