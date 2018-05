Casa: in calo produzione, -1% trimestre

ROMA, 18 MAG - Per la produzione nelle costruzioni il primo trimestre 2018 si chiude con una flessione congiunturale dell'1% "che segue due trimestri di continua crescita". Lo comunica l'Istat, aggiungendo che "questo risultato è almeno in parte condizionato dal persistere di condizioni metereologiche sfavorevoli". A marzo l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,2% rispetto a febbraio e c'è un calo anche su base annua: l'indice corretto per gli effetti di calendario scende del 4,7% (-8% l'indice grezzo).