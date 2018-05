Contratto: Cottarelli,costi fino 125 mld

ROMA, 18 MAG - Il contratto di governo tra Lega e M5S ha costi tra 108,7 e 125,7 miliardi, mentre le coperture indicate ammontano a 550 milioni. Lo calcola l'Osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli. La misura più costosa è la flat tax che si aggira sui 50 miliardi, a cui si aggiungono i 17 mld del reddito e delle pensioni di cittadinanza, i 2 mld per il potenziamento dei centri per l'impiego, i 12,5 mld per la sterilizzazione dell'Iva, 6 mld per l'eliminazione delle accise sulla benzina, 5 miliardi per l'uscita dal lavoro delle categorie escluse, 8,1 miliardi per la riforma delle pensioni, fino a 17 mld per le politiche per la famiglia, 6 mld di investimenti, 400 mln per l'assunzione di polizia penitenziaria e Forze dell'Ordine, 1,8 mld per l'innalzamento dell'indennità civile. Nelle coperture invece si stimano 100 mln dalla riduzione del numero dei parlamentari, 100 mln dal taglio delle pensioni d'oro, 100 milioni dall'eliminazione dei vitalizi e 200 milioni dalla riduzione delle missioni internazionali.