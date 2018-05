Cda Abertis, Alemany lascia dopo 20 anni

ROMA, 18 MAG - Marcelino Fernández Verdes è il nuovo presidente di Abertis; José Aljaro è stato confermato Ceo. Il gruppo spagnolo ha rinnovato il cda per adeguarlo alla nuova struttura societaria, dopo l'opa degli italiani di Atlantia e degli spagnoli di Acs tramite la società tedesca Hochtief (che ha così il 78,79% Salvador Alemany Mas, che nel 2006 come Ceo è stato tra i protagonisti dello scontro (anche politico con il ministro Antonio Di Pietro in trincea) sul tentativo di acquisizione da parte degli spagnoli delle Autostrade italiane, e che dieci anni dopo ha rivissuto la storia a ruoli inversi (come presidente di Abertis nell'obiettivo degli italiani), ora esce dal board: si chiude per lui un periodo di 20 anni al vertice "durante il quale - sottolinea una nota - il gruppo è diventato il leader mondiale nel settore delle strade a pedaggio". Il nuovo consiglio di Abertis è composto da 14 amministratori: 10 rappresentano Hotchief.