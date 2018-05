Borsa Europa tiene, Milano soffre cedole

MILANO, 21 MAG - I mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street proseguono senza scosse con indici quasi sempre in positivo: Londra sale dello 0,6% e Parigi dello 0,5% mentre Francoforte e Zurigo sono chiuse per festività e Madrid registra una limatura dello 0,2%. Un discorso a parte merita Milano nella giornata di pagamento dei dividendi per 19 società 'big' del listino: l'indice Ftse Mib registra un calo dell'1% ma depurato dallo stacco cedole sarebbe in rialzo di circa lo 0,7%. In particolare bene Fincantieri che sale di oltre il 4% sulle prospettive di un grande appalto in Australia e nelle ore di ipotesi di un ingresso nel governo del presidente Giampiero Massolo, seguita da Saipem e Fca, che crescono di oltre tre punti percentuali, con tutta la 'galassia Agnelli' in recupero. Sostanzialmente allineati al pagamento dividendi gli andamenti dei gruppi che hanno staccato la cedola: Intesa ad esempio cede apparentemente il 6,5%, ma senza l'operazione contabile sarebbe in lievissimo rialzo.