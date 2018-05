Benzina: prezzi carburante in aumento

ROMA, 22 MAG - Continua la tendenza all'aumento per i prezzi dei carburanti ed oggi Eni ha ritoccato al rialzo i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo. In base ai dati di Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,631 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,632 a 1,645 euro (no-logo a 1,608). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,504 euro al litro, con le compagnie che passano da 1,503 a 1,529 euro/litro (no-logo a 1,484). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,749 euro al litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,730 a 1,819 euro (no-logo a 1,647), mentre per il diesel la media è a 1,626 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,621 a 1,690 euro (no-logo a 1,523). Il Gpl, infine, va da 0,632 a 0,656 euro al litro (no-logo a 0,624).