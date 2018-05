Spread scende sotto 180, tensione cds

ROMA, 22 MAG - Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 180 punti base a 176, in calo dalle quotazioni di ieri, quando aveva sfiorato i 190. In lieve calo anche il rendimento del decennale italiano, al 2,32% da 2,36% di ieri. Resta in tensione il mercato dei credit-default swap: l'indicatore del rischio-Paese viaggia a 139 da 135 di ieri (124 venerdì).