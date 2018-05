Sindacati, accordo con Amazon su lavoro

BOLOGNA, 22 MAG - Un accordo sperimentale di durata annuale, con una prima verifica entro quattro mesi dall'applicazione dell'intesa, destinato a garantire una maggiore equità nella distribuzione dei carichi di lavoro, una piccola maggiorazione - dal 15% dell'attuale contratto al 25% - per il lavoro notturno eseguito su base volontaria e una diversa organizzazione per quanto riguarda i fine settimana. E' quanto siglato oggi nel sito Amazon Italia a Castelsangiovanni tra l'azienda e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Ugl-Terziario. Nei mesi scorsi, proprio sul tema dell'organizzazione del lavoro sindacati e dipendenti del colosso dell'e-commerce avevano espresso rivendicazioni sfociate in due scioperi e in interventi istituzionali. Nelle ultime 24 ore, le parti sociali hanno imbastito nel sito piacentino di Amazon un referendum a scrutinio segreto per verificare se "l'accordo sperimentale" potesse "andare nella direzione giusta": dalle urne il via libera all'intesa con circa il 70% dei consensi.