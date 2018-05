Borsa: Milano in rialzo, stop tensioni

MILANO, 22 MAG - La Borsa di Milano (+0,5%), dopo il calo di ieri per effetto dello stacco delle cedole, rimbalza e chiude in rialzo. Gli investitori apprezzano le frasi concilianti di M5S e Lega sul nuovo governo ma permangono i richiami di Parigi e Berlino che chiedono di mantenere gli impegni con l'Ue e di essere pro-europei. Si attenua la tensione sullo spread tra Btp e Bund che chiude in calo a 176 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,31%. Giù anche l'euro sul dollaro a 1,1784 a Londra. A Piazza Affari corrono le banche con Fineco (+3,3%), Unicredit (+2,4%), Ubi (+2,3%) e Bper (+1,6%). In controtendenza Mps (-0,7%) che recupera a metà seduta. In luce Azimut (+2,4%), con Timone fiduciaria che punta a rafforzare la partecipazione nel gruppo. Avanzano i titoli legati al petrolio con l'aumento del greggio. Buona performance di Saipem (+2,5%) e Italgas (+1,7%), Snam (+0,6%) ed Eni (+0,5%). In positivo Tim (+0,8%) mentre Mediaset è piatta. In fondo al listino Moncler (-2,7%), Prysmian (-1,7%).