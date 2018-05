Fiera Milano:piano 2022, conti in utile

MILANO, 23 MAG - Conti sempre in utile, ricavi medi annui in crescita, che toccheranno i 260-280 milioni di euro rispetto ai 247 milioni medi annui del quinquennio 2013-2017, e un piano di investimenti da 70 milioni di euro nel quartiere fieristico e nel centro congressuale MiCo. Lo prevede il piano strategico 2018-2022 di Fiera Milano. Il Piano si focalizza su quattro linee strategiche: sviluppo del portafoglio di manifestazioni di terzi e del business congressuale; valorizzazione dei servizi; rafforzamento delle manifestazioni direttamente organizzate; espansione del business internazionale. Sotto l'aspetto finanziario è previsto un Ebitda medio annuo di 28-32 milioni di euro (contro i 10 milioni del 2013-2017) e una posizione finanziaria netta positiva per 70-90 milioni di euro a fine Piano. "Si attende il conseguimento di un utile netto consolidato da parte di Fiera Milano indipendentemente dal calendario fieristico", viene spiegato.