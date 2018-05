Inail,nuovi modi per informare cittadini

ROMA, 23 MAG - Un nuovo modello di comunicazione che affianca social network, public brand journalism e narrazione video per raccontare i servizi della pubblica amministrazione e promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Lo ha presentato oggi Inail al Forum P.A. in corso a Roma. "In un momento in cui gli infortuni sul lavoro sono così dolorosamente presenti nelle cronache quotidiane - ha spiegato Mario Recupero, responsabile della comunicazione esterna Inail - c'è un bisogno concreto di fare crescere la cultura della sicurezza, promuovendo gli investimenti delle imprese per la prevenzione, che oltre a una valenza sociale fondamentale, rivestono un valore in termini di ritorno economico sulla produttività aziendale. Inail in questo fa la sua parte attraverso i finanziamenti ISI che hanno destinato dal 2010 1,8 miliardi di euro alle piccole e medie imprese". E per veicolare questo messaggio Inail sta innovando i propri linguaggi di comunicazione.