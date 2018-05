Apple, accordo con Vw per auto autonome

NEW YORK, 24 MAG - Apple ha raggiunto un accordo con Volkswagen per la realizzazione di auto senza conducente. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Apple trasformerà alcuni dei nuovi T6 Transporter di Volkswagen in shuttle autonomi per i suoi dipendenti. La proposta era stata respinta da Bmw e Mercedes-Benz: nessuna delle due aveva accettato le richieste di Apple sul controllo dei dati e del design.