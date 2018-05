Terna ammoderna rete laguna Venezia

VENEZIA, 24 MAG - Gli interventi di ammodernamento ed efficientamento della rete elettrica nella laguna di Venezia, per un valore di 55 milioni di euro, sono stati illustrati oggi dall'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, in incontro con il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, a Ca' Farsetti. Ferraris ha presentato il completamento dei lavori del primo tratto dell'elettrodotto in cavo interrato a 132 kV da Sacca Serenella al Cavallino, che entrerà in esercizio nel mese di giugno, ed ha annunciato l'inizio dei lavori del secondo tratto, sempre nel mese di giugno, dell'elettrodotto in cavo interrato a 132 kV a Fusina-Sacca Fisola, che sarà completato entro la fine del 2018 e permetterà lo smantellamento dell'attuale linea aerea. Questi opere, che renderanno la rete elettrica di Venezia più sicura ed efficiente - ha spiegato - delineano l'approccio di sostenibilità ambientale che Terna ha intrapreso e che guida la sua attività coerentemente con il Piano Industriale 2018-2022.