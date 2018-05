Spread, vola su Spagna e Portogallo

ROMA, 234 MAG - Lo spread tra Btp e Bund torna a superare i 195 punti base segnati ieri e poi ripiega a 192, in una giornata particolarmente nervosa segnata dalle parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, che nel mezzo della formazione del governo ha dichiarato di voler fare "l'opposto" di quanto suggerito da Bruxelles in merito alla correzione dei conti pubblici. Fiammata anche per lo spread dei titoli italiani nei confronti di altri periferici: il differenziale contro la SPagna supera i 100 punti base per la prima volta dal gennaio 2012, quello contro il Portogallo i 50 punti base per la prima volta dal luglio 2006 secondo i grafici Bloomberg.