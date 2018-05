Unioncamere, 154mila capitane d'impresa

ROMA, 25 MAG - Le 'quote rosa' tra le imprese guidate da giovani sono una realtà o quasi: il 29% delle attività di under-35 ha infatti una donna al comando. Complessivamente sono 154mila le giovani donne a capo di una impresa in Italia. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere-InfoCamere. Campania e Lombardia si contendono il primato per la presenza di imprese femminili di under-35 (rispettivamente 20.503 e 19.814), distanziando Lazio e Sicilia (16.079 e 15.733). Ma sono Umbria e Friuli Venezia Giulia che si piazzano al vertice per tasso di femminilizzazione delle imprese giovanili (31,48% e 31,43%). I dati arrivano a ridosso dell'undicesima edizione del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, l'iniziativa organizzata da Unioncamere insieme ai Comitati per l'imprenditorialità femminile delle Camere di commercio. Il Giro partirà lunedì da Macerata e si chiuderà a Cosenza il 28 giugno, passando per Salerno, Siena, Trento, Foggia, Campobasso, Catanzaro, Perugia.