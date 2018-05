Banche: -44mila occupati in 8 anni

MILANO, 26 MAG - Non si arresta l'emorragia occupazionale nelle banche italiane. In 8 anni il conto è salatissimo con 44mila posti di lavoro andati in fumo, di cui 13.500 solo nel 2017. Alla fine del 2009 i bancari erano più di 330 mila, nel 2017 sono scesi quasi a 286 mila. Il dato emerge da un'analisi dell'ufficio studi di First Cisl. "Al Nord abbiamo perso un addetto su 10, al Sud quasi 2 su 10", denuncia il segretario generale, Giulio Romani che sottolinea come siano "maturi" i "tempi per una riforma che tuteli il risparmio, il lavoro e che rilanci l'occupazione".