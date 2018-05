BOLOGNA, 26 MAG - Storico strappo nella 'cooperazione rossa': Manutencoop esce da Legacoop. L'assemblea dei soci di Manutencoop Società Cooperativa, azionista di controllo di Manutencoop Facility Management Spa, ha infatti deliberato "il recesso da Legacoop che verrà, pertanto, esercitato nei termini previsti dallo Statuto della cooperativa, dallo Statuto di Legacoop e dalle normative in materia", spiega una nota. Principale operatore italiano e uno dei principali player europei del settore dell'Integrated Facility Management, cioè l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria, Manutencoop, con sede a Zola Predosa (Bologna) conta 472 soci lavoratori impegnati nelle varie Società del Gruppo, che ha un fatturato di quasi un miliardo. E' la terza coop italiana per dimensione; la decisione di uscire è stata presa per diversità di vedute con l'associazione di rappresentanza e per ora non è prevista altra iscrizione.