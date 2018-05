ROMA, 28 MAG - Tassi in netto rialzo nell'asta di Btp indicizzati all'inflazione con scadenza a 5 e 10 anni. Il rendimento lordo del decennale è balzato all'1,28% dallo 0,47% dell'asta di aprile e quello del quinquennale è salito a -0,05% da -0,43% del collocamento di marzo. Assegnato l'importo massimo prefissato di 1,25 miliardi di euro a fronte di richieste superiori ai 3 miliardi. Venduti anche Ctz a 24 mesi per 1,75 miliardi (massimo importo previsto) con il tasso in aumento allo 0,35% da -0,275% di aprile.