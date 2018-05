Savona,subito grave torto da Mattarella

ROMA, 28 MAG - "Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio comunicato, criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti". Così in una nota pubblicata su Scenarieconomici.it, il professor Paolo Savona. "Si tratta di decidere - ha aggiunto - se gli europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine dell'UE o chi, come me, ne chiede la riforma per salvare gli obiettivi" che si erano "prefissi".