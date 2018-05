Capacchione eletto presidente del Sib

ROMA, 29 MAG - Antonio Capacchione è stato eletto alla presidenza per i prossimi 5 anni del Sindacato Italiano Balneari, che aderisce a Fipe Confcommercio e associa circa 10.000 imprese balneari. Pugliese, 59 anni, nel settore da 27 anni a Margherita di Savoia, succede a Riccardo Borgo. Avvocato, nel sindacato dal 1992, Capacchione ha ricoperto, tra gli altri, l'incarico di vicepresidente vicario e presidente Sib regione Puglia. "Proseguirò con grande impegno il lavoro svolto in questi anni da Riccardo Borgo a tutela e salvaguardia delle 30.000 imprese balneari del nostro Paese. L'obiettivo è una soluzione definitiva per le concessioni demaniali italiane che garantisca gli investimenti e gli attuali livelli occupazionali. Siamo pronti ad instaurare un colloquio collaborativo quando si sarà insediato il nuovo governo, ma al tempo stesso abbiamo la necessità di certezze e sicurezza per poter continuare a lavorare" ha detto Capacchione.