TOKYO, 30 MAG - La Borsa di Tokyo termina ai minimi in 6 settimane, in scia al proseguimento dell'instabilità politica in Italia e la pesante correzione registrata in ultimo a Wall Street. L'indice Nikkei ha ceduto l'1,52% a quota 22.018,52, con una perdita di 339 punti. Prosegue la volatilità sul mercato valutario in Asia con l'euro che scivola ai minimi in 10 mesi sul dollaro, a quota 1,1569, e perde terreno anche sullo yen, a un livello di 125,80.