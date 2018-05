Sogin: utile netto gruppo 7,8 mln, +88%

ROMA, 30 MAG - Il Cda di Sogin ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 che si è chiuso con un valore della produzione, al netto della gestione del combustibile, pari a 186,9 milioni di euro (183 nel 2016). Un valore a cui vanno aggiunti quest'anno 221,9 milioni per le attività di gestione e riprocessamento del combustibile, che costituiscono una voce passante e non strutturale del bilancio (11,5 nel 2016). Lo rende noto la società, spiegando che nel 2017 Sogin ha realizzato un volume di attività di decommissioning di 63,2 milioni di euro (53,8 nel 2016). Il risultato operativo di Sogin, Ebit, è di 6 milioni (3,2 nel 2016) mentre il risultato netto è di 5,1 milioni (1,4 nel 2016). Il bilancio consolidato di Gruppo si è chiuso, invece, con un utile netto di 7,8 milioni di euro (4,2 nel 2016). Il risultato operativo di Gruppo, Ebit, è di 10,3 milioni (7,7 nel 2016). Nel 2017 il Gruppo Sogin ha triplicato le commesse verso terzi, sia in Italia che all'estero, passando da 6,3 milioni del 2016 ai 20,8 milioni (+ 230%).