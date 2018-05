Borsa: Europa debole, in calo Milano

MILANO, 31 MAG - Le Borse europee procedono a due velocità dopo l'avvio debole di Wall Street e con i timori sulla vicenda dei dazi. Gli investitori guardano anche all'impennata dell'inflazione a maggio. Nervosa Piazza Affari (-0,1%) che passa in calo, in attesa delle decisioni di Lega e M5S sull'ipotesi di un governo politico. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si amplia a 248 punti base ed il rendimento del decennale italiano si attesta al 2,8%. Sul fronte monetario l'euro è a 1,1663 sul dollaro a Londra. Piatto l'indice d'area Stoxx 600 (+0,06%). Positive Londra (+0,2%) e Parigi (+0,1%) mentre sono in rosso Francoforte (-0,6%) e Madrid (-0,2%), in attesa del voto sulla sfiducia a Rajoy. Sui listini del Vecchio continente pesano le perdite del settore finanziario (-0,3%). A Milano prosegue la corsa di Mps (+4,8%) e Banco Bpm (+2%). Rallenta Fineco (+1%) e Unicredit (-0,2%) gira in negativo. In rosso Bper (-0,7%), Intesa (-0,6%). In luce Fca (+2,5%), in vista del nuovo piano, mentre è in calo Tim (-0,9%).