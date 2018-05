Borsa:Milano amplia calo, attesa Governo

MILANO, 31 MAG - La Borsa di Milano (-0,4) gira nervosamente in negativo ed aumenta le perdite, in linea con l'andamento degli altri listini europei. Sull'andamento di Piazza Affari incidono le incertezze sulla formazione del nuovo Governo, in attesa delle decisioni di Lega e M5S. Pesano anche le vicende legate ai dazi che hanno accentuato le perdite di Wall Street. Lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco oscilla tra i 247 ed i 248 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,8%. A Piazza Affari sono tornate sotto pressione le banche con Mediobanca (-2,8%), Ubi (-2,3%), Bper (-1,7%), Intesa (-0,8%) e Unicredit (-0,5%). Prosegue la corsa di Mps (+4,4%) mentre riduce il rialzo Banco Bpm (+0,2%). In positivo Fca (+1,8%), in attesa del nuovo piano, ed Exor (+1,4%).