Melegatti:si tiene vivo il lievito madre

VERONA, 31 MAG - Anche dopo il fallimento uno degli "angeli" della produzione è entrato ugualmente oggi nello stabilimento Melegatti per andare a girare il lievito madre, tenendo vivo il cuore dell'azienda, come è stato fatto tutti i giorni dal 1894, quando Domenico Melegatti inventò il pandoro. Il lievito madre è l'elemento imprescindibile nella ricetta dei dolci da ricorrenza, e ogni giorno deve'essere 'rinfrescato' per essere impiegato al meglio nell'impasto. Oggi pomeriggio, nonostante lo sconforto per il fallimento dichiarato due giorni fa dal Tribunale di Verona, un gruppo di lavoratori si è presentato davanti ai cancelli della fabbrica dolciaria di San Giovanni Lupatoto (Verona). Tra di loro c'era chi lavora in Melegatti da più di trent'anni, ed è subentrato prendendo il posto dei genitori.