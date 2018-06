MILANO, 1 GIU - Apertura in forte rialzo per Piazza Affari nel giorno in cui giurerà il governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Lega e Cinque Stelle. L'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15% a 22.260 punti, un passo avanti rispetto agli altri listini europei, che seppur positivi, a partire da Madrid (+0,9%), segnano aumenti meno vivaci.