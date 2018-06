Ilva:Emiliano,ottimista su Piano governo

BARI, 3 GIU - "Adesso abbiamo un nuovo Governo, che dice 'noi vogliamo riconvertire, non crediamo alla strategicità della fabbrica e pensiamo che l'Italia possa non produrre acciaio'. Io su questo punto lascio aperto il dibattito, però se qualcuno decide di chiudere quella fabbrica, deve salvaguardare i suoi 20 mila dipendenti, non ci possono incastrare nel ricatto tra vivere e lavorare. Bisogna trovare il punto di equilibrio". Lo ha detto il Governatore della Puglia Michele Emiliano a '1/2h in più'. "Il programma è chiaro, bisogna chiudere le fonti inquinanti, la decarbonizzazione che noi proponiamo le chiude. E' possibile che il programma di Governo che mette insieme Lega e M5s sia sostanzialmente lo stesso della regione Puglia e questo mi rende ottimista di poter trovare la strada per trovare un accordo".