Accor punta a quota in Air France-Klm

ROMA, 4 GIU - AccorHotels, gruppo alberghiero francese leader in Europa, sta valutando l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in Air France-Klm. Air France-Klm è salita del 7,4% in Borsa dopo che AccorHotels ha affermato che una potenziale acquisizione di una partecipazione di minoranza nella compagnia aerea "rafforzerebbe il progetto di crescita industriale" precisando però che il progetto è in una "fase molto iniziale" e sarà discussa con il vettore "a tempo debito". Il quotidiano Les Echos ha riferito che AccorHotels sta considerando l'acquisizione della partecipazione dello Stato francese pari al 14,3% nella compagnia aerea. Stando a Le Figaro, se un accordo dovesse essere raggiunto, il Ceo di Accor, Sebastien Bazin, diventerebbe presidente non esecutivo del vettore.