Unicredit e Socgen frenano voci fusione

MILANO, 4 GIU - Societé Generale e Unicredit raffreddano le indiscrezioni del Financial Times relative a una possibile fusione tra i due istituti, oggetto di analisi da parte del ceo di Unicredit Jean Pierre Mustier. "Societé Generale nega qualsiasi discussione del cda su una potenziale fusione con Unicredit", ha commentato l'istituto francese. "Il nostro piano Transform 2019 si basa su presupposti" di crescita "organici", afferma invece un portavoce ricordando che la banca non commenta "mai su rumors e speculazioni". In Borsa Unicredit avanza dello 0,53% a 14,77 euro, dopo una mattinata sulle montagne russe, mentre a Parigi Socgen sale dell'1,6% a 38,13 euro.