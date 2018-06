Indice Pmi servizi Eurozona cala a 53,8

ROMA, 5 GIU - Rallenta più del previsto l'attività dei servizi nell'Eurozona a maggio, risentendo dell'indebolimento del settore in Francia e soprattutto in Germania, dove si è registrato un calo ai minimi da 20 mesi (a 52,1 punti da 53 di aprile). L'indice Pmi rilevato da Ihs Markit che monitora l'andamento dei servizi per l'area dell'euro è sceso a 53,8 da 54,7 di aprile. "La regione si avvia verso il peggior trimestre dal 2016" ha commentato Chris Williamson, chief business economist di Ihs Markit sottolineando che "c'è molta incertezza" e "il ritmo potrebbe continuare a indebolirsi nei prossimi mesi". L'indice Pmi composito è rimasto invariato rispetto alla sua stima flash di 54,1, il livello più basso da 18 mesi.