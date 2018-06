NEW YORK, 6 GIU - Tesla non ha bisogno di alcun aumento di capitale. Lo ribadisce Elon Musk, il miliardario visionario alla guida del colosso delle auto elettriche. Nel corso dell'assemblea degli azionisti, Musk ha rassicurato anche sul fronte della produzione: Tesla raggiungera' l'obiettivo delle 5.000 auto a settimana entro la fine del mese. Poi ha anche precisato: nei piani futuri non c'e' nessuna moto Tesla.