TORINO, 6 GIU - "Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. Potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo". Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde con questa battuta al presidente della Regione Piemonte che ieri in Consiglio Regionale ha detto "dovranno passare sul mio corpo per fermarla".