Borsa: Milano in rialzo con Governo

MILANO, 6 GIU - La Borsa di Milano (+0,26%) rimonta nel finale di seduta e chiude in rialzo, nel giorno del voto di fiducia alla Camera per il Governo Lega-M5S. Dopo un andamento in altalena le banche hanno recuperato terreno ed hanno spinto Piazza Affari in terreno positivo. Lo spread tra Btp e Bund tedesco chiude in rialzo a 245 punti con il rendimento del decennale tedesco al 2,90%. Tra le banche volano Fineco (+5,9%), con i dati positivi sulla raccolta di maggio, Banco Bpm (+4,4%) in scia alla notizia sulla cessione di un pacchetto di crediti deteriorati. In forte rialzo anche Banca Sistema (+5,9%) con il cda che ha smentito la vendita della banca. In positivo anche Banca Generali (+3,8%), Mediobanca (+3,2%), Mps (+2,9%), Ubi (+1,5%) e Unicredit (+0,9%). In positivo Tim (+0,6%) mentre corre Mediaset (+2,9%), nel giorno in cui sono state presentate le liste per il cda. In calo i titoli legati al settore del petrolio con Saipem (-1,1%), Italgas (-0,6%), Snam (-0,3%) mentre è piatta Eni (-0,01%).