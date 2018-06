Brennero,Berlino diserta vertice Bolzano

BOLZANO, 7 GIU - Berlino diserta il vertice sul traffico pesante sull'asse del Brennero, in programma il 12 giugno a Bolzano. Il ministro tedesco Andreas Scheuer ha infatti comunicato che non parteciperà all'incontro trilaterale in Alto Adige. La causa è la linea dura dell'Austria sul 'numero chiuso' per i tir nelle giornate di bollino nero. "Un colloquio con il ministro austriaco Norbert Hofer ha chiarito che il land Tirolo non è interessato ad una soluzione a breve termine per il traffico al confine austro-tedesco, insistendo invece sul contingentamento e sul suo impatto", afferma Scheuer, così l'agenzia austriaca Apa.