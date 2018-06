Cdp:Guzzetti,sviluppo ma no rischi conti

ROMA, 7 GIU - Le fondazioni bancarie, azioniste di minoranza di Cdp, sono favorevoli a "un ulteriore sviluppo della Cassa" che "non metta a rischio i risparmi degli italiani ma se si intende superare questo limite ci opporremo con tutte le forze". Lo afferma il presidente dell'Acri Giuseppe Guzzetti che ha ricordato come le fondazioni "hanno collaborato con governi di tutte le maggioranze" e continueranno a farlo, "noi non siamo l'opposizione in Parlamento" ma ha ricordato come "senza il nostro voto, viste le norme statutarie, certe iniziative" non si possono realizzare.