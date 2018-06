Borsa: Milano prosegue in rosso (-1,5%)

MILANO, 8 GIU - La Borsa di Milano prosegue in rosso con il Ftse Mib che cede l'1,5% a 21.402 punti. Piazza Affari, la peggiore del Vecchio Continente, è appesantita dall'andamento negativo delle banche. Gli investitori guardano alla prossima riunione della Bce che dovrebbe prendere decisioni sul Qe ed al G7, che comincia oggi, il primo al quale partecipa il premier italiano Giuseppe Conte dopo la formazione del governo Lega-M5S. Ancora in tensione lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco a 265 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,08%. In calo Banco Bpm (-3,4%), Ubi (-3,2%), Bper (-2,4%), Unicredit (-2,1%) ed Mps (-1,6%). In rosso i petroliferi con Italgas (-1,6%), Eni e Snam (-1%) e Saipem (-0,1%). Debole il settore delle auto con Fca (-2,3%) e Ferrari (-0,5%).