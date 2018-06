Borsa: Europa avanza, non spaventa Bce

MILANO, 11 GIU - Le Borse europee avanzano in terreno positivo ed archiviano le tensioni dovute alle divisioni emerse dal G7, in modo particolare per la vicenda dei dazi imposti dagli Stati Uniti su alluminio e acciaio. I mercati non sembrano essere spaventati dalla riunione di giovedì della Bce quando, con molta probabilità, saranno prese decisioni sulla fine del Quantitative Easing. Si allenta la tensione sulla gran parte dei titoli di stato dell'eurozona. Sul fronte del mercato valutario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,1810 a Londra. L'indice di settore Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In rialzo Madrid (+1%), Francoforte (+0,5%), Londra (+0,4%) e Parigi (+0,2%). Nel Vecchio Continente in forte rialzo il settore della finanza (+1,4%) con le banche italiane, Banco Santander (+2%), Ubs (+2,3%) e Credit Suisse (+2,7%). Bene anche le telecomunicazioni (+0,8%) con Deutsche Telekom (+1,3%), Cellnex Telecom (+1,3%), Telefonica (+1,1%) e Swisscom (+1%).