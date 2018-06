Borsa: Milano in forte rialzo con banche

MILANO, 11 GIU - Piazza Affari (+2,2%) rimbalza ed avvia in forte rialzo la prima seduta della settimana. Gli esiti del G7 e del voto per le amministrative fanno allentare la tensione sui mercati e sui titoli di stato italiani. Si guarda con ottimismo anche alla riunione della Fed e della Bce previste nel corso della settimana. Lo spread tra Btp e Bund tedesco ha avviato la giornata in calo a 239 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende al 2,87%. Si rafforza l'euro sul dollaro a 1,1815 a Londra. Nel listino principale svettano Unicredit (+5,3%) e Intesa (+4%). Bene anche Banco Bpm (+3,8%), Bper (+3,7%), Ubi (+3,5%) ed Mps (+2,4%). In positivo anche i titoli legati al petrolio con Italgas (+2%), Snam (+1,9%) ed Eni (+1,4%). In controtendenza Saipem (-0,3%). In terreno positivo Tim (+1,2%) e Mediaset (+0,1%). In luce Ferrari (+1,6%), Pirelli (+1,1%) ed Fca (+0,6%).