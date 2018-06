Borsa: Europa avanza spinta da Milano

MILANO, 11 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte da Piazza Affari (+2,1%). Sembrano ormai archiviati i timori per i dazi importi dagli Usa su alluminio e acciaio e per la riunione della Bce quando dovrebbe esserci la decisione per la fine del Quantitative Easing. L'euro prosegue la marcia sul dollaro a 1,1779 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Londra (+0,8%), Madrid (+0,7%), Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,2%). Il settore della finanza (+1%) guida il rialzo dei listini del Vecchio Continente. In testa le banche italiane, Ubs (+2,5%), Credit Suisse (+2,7%), Banco Santander (+1,1%) e Bnp Paribas (+0,7%). In positivo anche le Tlc (+0,9%) con Deutsche Telekom (+1,6%), Cellnex Telecom (+1,8%)Orange (+0,3%). A Piazza Affari corrono Unicredit (+4,8%) e Intesa Sanpaolo (+4,3%). In positivo anche Banco Bpm (+2,7%) ed Mps (+1,3%). Sulla parità Recordati e Brembo mentre è in calo Fineco (-0,3%).