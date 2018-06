Alitlia, +7,6% ricavi passeggeri maggio

ROMA, 11 GIU - Crescono nel mese di maggio i ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La compagnia aerea, informa una nota, ha registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, primo mese dell'amministrazione Straordinaria. Positivi i risultati anche per quanto riguarda il numero dei passeggeri: a maggio la compagnia ha trasportato 1.908.311 passeggeri con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento è stato determinato, in particolare, dalla crescita del lungo raggio che, con 230.450 passeggeri trasportati, ha registrato un incremento del 7,3%. "I risultati di maggio sono in buona crescita, giugno sta andando allo stesso modo. Ci aspettiamo gli stessi risultati". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia Luigi Gubitosi parlando dei risultati diffusi oggi sui ricavi da traffico passeggeri (a maggio +7,6%) durante l'inaugurazione della nuova Lounge Casa Alitalia.