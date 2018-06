Borsa Milano vola con banche

MILANO, 11 GIU - Prima giornata di settimana di fortissimo recupero per la Borsa di Milano, che ha sfruttato al meglio il violento calo della tensione sui titoli di Stato italiani, con la parallela corsa dei titoli bancari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti, l'Ftse All share un rialzo del 3,22% a quota 24.311. Intesa SanPaolo è stato così il migliore tra i titoli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari con un aumento del 6,6% a 2,58 euro, seguita dall'altra 'big' del settore Unicredit, cresciuta del 6,1% finale a quota 14,4. Stesso risultato per Banco Bpm, con Ubi in rialzo finale del 5,4%, Mediobanca del 4,8% e Bper del 4,3%. Un po' più cauta Mps: +3,6% a 2,78 euro. Molto bene anche Italgas (+4,3%), Unipol (+4,1%) e Cnh, che ha chiuso in aumento di quattro punti percentuali. Poco sotto l'andamento generale del listino Tim (+2,2%) e Mediaset (+2%), piatta Fca, cresciuta dello 0,8%. Molto bene il debutto di Carel: +14% finale a 8,25 euro.