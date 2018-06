Borsa: Milano incerta, giù Italgas

MILANO, 13 GIU - Primi scambi in territorio lievemente positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cresce dello 0,2% con le banche generalmente in rialzo grazie anche al ridursi della tensione sui titoli di Stato italiani. Tra i titoli principali della Borsa di Milano, che si muove comunque in un clima incerto, Mediobanca sale di due punti percentuali, Campari dell'1,5%, Ferrari dell'1% con Exor, seguiti da Unicredit in rialzo dello 0,8%. Piatte in partenza Intesa e Mediaset, in calo di un punto Tim, debole Italgas (-1,2%) dopo il piano industriale al 2024.