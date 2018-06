Borse Europa fiacca, Milano positiva

MILANO, 13 GIU - Mercati azionari europei fiacchi in avvio di giornata, con gli operatori che sembrano attendere le decisioni della Federal reserve sui tassi del dollaro che arriveranno comunque a listini del Vecchio continente chiusi e quelle di domani della Bce sul programma di acquisto dei titoli di Stato soprattutto dei Paesi più esposti alla speculazione. La Borsa più debole in partenza è quella di Madrid che cede lo 0,6%, con Francoforte e Londra in calo rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%. Piatta Parigi, Milano è l'unica positiva con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,4%. In Piazza Affari, in particolare, Campari e Stm salgono di due punti percentuali, Mediobanca dell'1,2%, Ferrari di un punto percentuale. Saipem cede l'1,6%, Tim un punto percentuale mentre Italgas sta riducendo il calo iniziale e scende dello 0,8%.