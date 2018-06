Borsa Milano cresce dopo asta Btp, +0,8%

MILANO, 13 GIU - Si amplia il rialzo di Piazza Affari: avvicinandosi a metà giornata, dopo l'asta Btp con tassi in deciso aumento, l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, confermando Milano quale la migliore tra le Borse europee giornata. Parigi infatti guadagna lo 0,3%, Francoforte e Londra lo 0,2% mentre Madrid ondeggia attorno alla parità. Sui bond italiani, nel mercato telematico dei titoli di Stato, ossia sul mercato secondario, la tensione continua a scendere e in Piazza Affari le banche sono generalmente positive. Spicca ancora il Credito Valtellinese che sale del 5% dopo l'operazione di cessione degli Npl, bene anche Campari e Stm in aumento di tre punti percentuali, seguiti da Banco Bpm, Poste e Unicredit, in crescita di oltre il 2%. In rialzo dell'1,7% Mediaset, fiacca (-0,4%) Tim, deboli Italgas dopo il piano industriale e Saipem, entrambi in calo dell'1,2%.