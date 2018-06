Inail, 16mila domande per Bando ISI 2017

ROMA, 14 GIU - Sono oltre 16 mila le domande pervenute all'Inail per l'accesso ai quasi 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto del bando Isi 2017. Lo annuncia l'Istituto in una nota al termine del "click day", il giorno riservato per l'invio online delle richieste di partecipazione all'ottava edizione dell'iniziativa attraverso la quale l'Inail a partire dal 2010 ha stanziato complessivamente circa 1,8 miliardi di euro per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Nei trenta minuti di apertura dello sportello telematico - si legge nella nota -, sono stati più di 16mila gli utenti che hanno inserito online il codice identificativo associato al proprio progetto al termine della prima fase della procedura prevista dal bando. I fondi saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande".