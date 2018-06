Borsa:Milano giù dopo Bce, pesano banche

MILANO, 15 GIU - La Borsa di Milano prosegue in calo con il Ftse Mib che cede l'1% a 22.252 punti, appesantita dalle banche dopo la riunione della Bce durante la quale è stata decisa la data della fine del Qe. Lo spread tra il Btp ed il Bund sale a 221 punti con rendimento del decennale italiano al 2,61%. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1607 a Londra. In fondo al listino Ubi (-3,5%), Bper (-3,1%), Banco Bpm (-2,9%), Mediobanca (-2,4%), Unicredit (-2,5%) e Intesa (-2,2%). In controtendenza Mps (+0,2%). In rosso anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-2,1%), Snam (-1,7%) ed Eni (-1%) mentre è piatta Italgas. Giù Tim (-1,4%) e Mediaset (-1,2%). In rialzo Acea (+0,5%), che non risente delle dimissioni del Presidente Luca Lanzalone coinvolto nell'inchiesta sullo stadio della Roma. In luce Ferrari (+1,3%), Ferragamo (+0,2%) e Campari (+0,3%).