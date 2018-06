Sempre più stranieri scelgono la Sicilia ma il top è lontano

Palermo. Alla voce “turismo internazionale” finalmente la Banca d’Italia comincia a fornire notizie positive per la Sicilia. L’Isola attrae sempre più visitatori e lo fa non solo nei mesi estivi. Però, a confronto con le altre regioni che hanno molte meno attrazioni culturali ma servizi sicuramente migliori, è evidente che la Sicilia, seppur stia facendo meglio, ancora non riesce a sfruttare pienamente il suo enorme potenziale.

A partire dalla scarsa promozione. Infatti, è noto che in molti Paesi del mondo l’Italia finisce a Napoli e Capri.

Lo si vede dai flussi di viaggiatori stranieri nel Belpaese. Nel primo trimestre di quest’anno la Sicilia ha ospitato 416mila turisti stranieri, 20mila in più rispetto ai 396mila del primo trimestre del 2017.

Analizzando l’andamento degli anni precedenti, la crescita c’è e dura tutto l’anno, tant’è che nel 2017 sono arrivati 345mila turisti in più, 3milioni e 774mila contro 3milioni e 429mila del 2016. Nel secondo trimestre del 2017 gli arrivi sono stati un milione e 217mila contro un milione e 141mila dello stesso periodo del 2016, e così si sale a un milione e 566mila in piena estate 2017 contro un milione e 399mila di luglio-settembre 2016, e si chiude con 596mila destagionalizzati a fine dello scorso anno rispetto ai 404mila di fine 2016. Ottimo. Però non c’è niente da fare, l’Italia finisce a Napoli e Capri. Infatti, tutte le altre regioni fanno meglio di noi e quella “meno brillante” fra loro è, appunto, la Campania, che nel 2017 ha ricevuto 4milioni e 160mila visitatori.

Approfondendo l’analisi, torniamo ai 416mila turisti stranieri in Sicilia da gennaio a marzo di quest’anno. Ebbene, nello stesso periodo un milione e 95mila hanno scelto una vacanza in Piemonte, 4milioni e 566mila in Lombardia, 1milione e 427mila in Liguria, 2 milioni e 427mila in Veneto, 2 milioni e 614mila in Friuli Venezia Giulia, 779mila in Emilia Romagna, 1 milione e 125mila in Toscana, 2milioni e 737mila nel Lazio, infine 479mila in Campania.

Si dirà: in quel periodo si scelgono la montagna o le città d’arte. Ma nel confronto fra le regioni negli altri mesi, soprattutto quelli estivi, gli arrivi in quelle zone si moltiplicano e la distanza dalla Sicilia aumenta notevolmente!

Quindi il mare non basta, occorre fare conoscere al mondo ciò che abbiamo, renderlo facilmente fruibile e, soprattutto, ridurre i tempi e i costi dei collegamenti.

Quanto ai pernottamenti, portiamo a casa un altro importante risultato rispetto agli anni precedenti: gli stranieri si fermano più a lungo. Nel primo trimestre di quest’anno i pernottamenti sono stati 147mila in più (2milioni e 182mila rispetto a 2milioni e 35mila). È cresciuta, di conseguenza, pure la spesa, anche se non di molto: 10milioni di euro. Gli stranieri, infatti, da gennaio a marzo hanno speso 143milioni di euro (ne avevano speso 133milioni nello stesso periodo del 2017). In questo caso i viaggiatori hanno puntato al risparmio, se si pensa che avevano speso 270milioni nel quarto trimestre 2017 e 197milioni a fine 2016. Al Centro-Nord la regione dove hanno speso di meno nel primo trimestre di quest’anno è stata il Friuli Venezia Giulia con 191milioni di euro.

La tendenza al risparmio è stata notata anche riguardo ai pernottamenti, che fra ottobre e dicembre del 2017 erano stati in Sicilia 3milioni e 95mila.

In italia forte incremento fra gennaio e marzo. Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel mese di marzo 2018 un surplus di 560 milioni di euro, lievemente inferiore all'avanzo nello stesso mese dell'anno precedente (579 milioni). Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (2.316 milioni) sono cresciute del 2,3%, quelle dei viaggiatori italiani all'estero (1.756 milioni) sono aumentate del 4,2%. Nel primo trimestre del 2018 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; quella dei viaggiatori italiani all’estero è cresciuta dell’1,8%.